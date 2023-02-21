Сердюк Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1981

Сын: Сердюк Алексей Степанович

Мать ребёнка: Сердюк Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1983

Дочь: Гетьман Наталья Степановна

Мать ребёнка: Сердюк Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Татьяна Ивановна

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