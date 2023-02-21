Сердюк Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1981
Сын: Сердюк Алексей Степанович
Мать ребёнка: Сердюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1983
Дочь: Гетьман Наталья Степановна
Мать ребёнка: Сердюк Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сердюк Татьяна Ивановна