Семенюк (Гуць) Евфимия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1895 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Сын: Семенюк Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.
Дочь: Семенюк Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.
Дочь: Семенюк Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.
Сын: Семенюк Евстафий Артемьевич
Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.
Сын: Семенюк Артемий Артемьевич
Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно