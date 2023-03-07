Семенюк (Гуць) Евфимия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Гуць) Евфимия Трофимовна

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Место рождения

Грушево, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грушево, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
30.04.1895 ст.

Муж: Семенюк Артемий Сильвестрович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Семенюк Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Дочь: Семенюк Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.

Дочь: Семенюк Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.04.1905 ст.

Сын: Семенюк Евстафий Артемьевич

Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.

Сын: Семенюк Артемий Артемьевич

Отец ребёнка: Семенюк Артемий Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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