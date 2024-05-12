Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Бракосочетание
19.12.1975
Рождение ребёнка
10.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоткин Алексей Васильевич
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1979
Сын: Федоткин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Федоткин Алексей Васильевич