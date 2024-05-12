Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна 21.10.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Лесин Григорий Алексеевич

Мать: Лесина (Анискина) Пелагея Леонтьевна

Бракосочетание
19.12.1975

Муж: Федоткин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоткин Алексей Васильевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1979

Сын: Федоткин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Федоткин Алексей Васильевич

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