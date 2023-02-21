Лунцова 1-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунцова 1-я жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лунцов Федор Максимович

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Работа или профессия
Неизвестно
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