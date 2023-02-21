Лунцова 1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Работа или профессия
Неизвестно