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Миннулин Туфан Абдуллович

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Место рождения

Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

02.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1961 по 1964
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1964 по 1977
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1975 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.05.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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