Миннулин Туфан Абдуллович
Место рождения
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти02.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956 по 1961
Место жительства
С 1961 по 1964
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1964 по 1977
Место жительства
С 1975 по 1977
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.2012