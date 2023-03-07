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Горохов - Корнюхин Илья Макарович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Савельев Макар Петрович

Мать: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горохов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горохов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горохов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1862

Сын: Горохов - Корнюхин Максим Ильич

Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Нелида Садохина

Смерть
Неизвестно
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