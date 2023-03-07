Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина
Рождение ребёнка
17.01.1862
Сын: Горохов - Корнюхин Максим Ильич
Мать ребёнка: Горохова Нелида Садохина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Нелида Садохина
Смерть
Неизвестно