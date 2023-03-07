Воронин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Воронин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1951
Российская Федерация, Свердловская область, Гаринский район, дер. Чаново
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Рождение ребёнка
28.09.1952
Рождение ребёнка
28.05.1954
Рождение ребёнка
11.01.1960
Мать ребёнка: Воронина Нина Пантелеймоновна
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Серовский район, пос. Калинка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно