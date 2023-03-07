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Воронин Федор Иванович

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Место рождения

Рожково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1960 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воронин Иван

Мать: не указана

Рожково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Нина Пантелеймоновна

Российская Федерация, Свердловская область, Гаринский район, дер. Чаново
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Рождение ребёнка
28.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Нина Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
28.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Нина Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
11.01.1960

Сын: Воронин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Воронина Нина Пантелеймоновна

Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Серовский район, пос. Калинка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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