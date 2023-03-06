Голицына Ольга Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына Ольга Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1890

Сын: Голицын Леонтий Арсеньевич

Отец ребёнка: Голицын Арсений Васильевич

Загайно, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1920
Загайно, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Около 1920
Бекрень, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
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