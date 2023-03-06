Голицына Ольга Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1890
Сын: Голицын Леонтий Арсеньевич
Отец ребёнка: Голицын Арсений Васильевич
Смерть
Около 1920
Похороны
Около 1920
Бекрень, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область