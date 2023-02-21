Гусева Кузеванова Зинаида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Кузеванова Зинаида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Осипович

Смерть
Неизвестно
Шестаково, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
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