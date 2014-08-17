Моднова (Соколова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моднова (Соколова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.11.1946

Дата смерти

17.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1946

Отец: Соколов Василий Григорьевич

Мать: Соколова Александра Ивановна

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Крещение
1946
Церковь Иона Златоуста, с. Новлянское
Образование
С 1954 по 1957
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Среднее
Образование
С 1958 по 1961
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Среднее
Образование
С 1962 по 1964
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Среднее | Current education:1
Бракосочетание
02.08.1969

Муж: Моднов Виктор

Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Около ?.11.1969
Борисов, Борисовский район, Минская область
Воинская часть. Дивизия сухопутных войск. Место службы мужа. | п.о. "Печи" дом 5, кв. 19
Место жительства
С ?.11.1969 по 1971
Работа или профессия
С 1973 по 1977
Воскресенск, д/с №34 "Солнышко"
Воспитатель
Работа или профессия
С 1979 по 01.12.2007
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Техник-электромонтер
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
17.08.2014
Новлянское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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