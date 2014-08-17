Моднова (Соколова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1946
Дата смерти17.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1946
Крещение
1946
Церковь Иона Златоуста, с. Новлянское
Образование
С 1954 по 1957
Среднее
Образование
С 1958 по 1961
Среднее
Образование
С 1962 по 1964
Среднее | Current education:1
Бракосочетание
02.08.1969
Муж: Моднов Виктор
Место жительства
Около ?.11.1969
Борисов, Борисовский район, Минская область
Воинская часть. Дивизия сухопутных войск. Место службы мужа. | п.о. "Печи" дом 5, кв. 19
Место жительства
С ?.11.1969 по 1971
Работа или профессия
С 1973 по 1977
Воскресенск, д/с №34 "Солнышко"
Воспитатель
Работа или профессия
С 1979 по 01.12.2007
Техник-электромонтер
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
17.08.2014
Похороны
Неизвестно