(Радостева) Пелагия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Радостев Алексей Стефанов
Мать: Радостева Лукия Егорова
Место жительства
1904
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 80
Смерть
Неизвестно