(Радостева) Пелагия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радостева) Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Радостев Алексей Стефанов

Мать: Радостева Лукия Егорова

Место жительства
1904
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 80
Смерть
Неизвестно
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