Морозов Тимофей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Морозов Яков Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: Морозова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Морозова Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Морозова Матрена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762