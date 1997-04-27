Фрейдлина (Лузина) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1928
Дата смерти27.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928
Отец: Лузин Георгий Александрович
Мать: Лузина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фрейдлин Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фрейдлин Эдуард Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
27.04.1997