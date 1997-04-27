Фрейдлина (Лузина) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейдлина (Лузина) Вера Георгиевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.11.1928

Дата смерти

27.04.1997

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928

Отец: Лузин Георгий Александрович

Мать: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фрейдлин Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фрейдлин Эдуард Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейдлин Эдуард Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
27.04.1997
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