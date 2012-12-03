Пинчук Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытченко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Копытченко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Поповнина (Копытченко) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Копытченко Владимир Васильевич

Смерть
03.12.2012

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