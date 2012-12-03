Пинчук Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти03.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытченко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Копытченко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Поповнина (Копытченко) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Копытченко Владимир Васильевич
Смерть
03.12.2012