Моисеева (Лехова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Таисия Никитична
Отец ребёнка: Моисеев Никита Николаевич
Бракосочетание
06.05.1916
Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно