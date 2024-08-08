Моисеева (Лехова) Евдокия Петровна Около 1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеева (Лехова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Таисия Никитична

Отец ребёнка: Моисеев Никита Николаевич

Бракосочетание
06.05.1916

Муж: Моисеев Никита Николаевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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