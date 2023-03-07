Рязанцев Петр Степанов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Августа Петровна
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1869