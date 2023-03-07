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Рязанцев Петр Степанов

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рязанцов Степан Васильев

Мать: Рязанцева Олимпиада Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Августа Петровна

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Рязанцев Федор Петрович

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1869
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