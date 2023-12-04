(Сачко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сачко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сачко Иван

Мать: (Гребельная) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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