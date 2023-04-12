Матрёна
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексей Леонтьев
Смерть
Неизвестно