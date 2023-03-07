Харланов Алексей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Харланов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Харланов Федот Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Харланов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно