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Харланов Алексей Кондратьевич

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Место рождения

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич

Мать: не указана

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Харланов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Харланов Федот Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Харланов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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