Евдокимова (Климова) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.?
Дочь: Евдокимов Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
22.12.1996
Дочь: Евдокимова Яна Игоревна
Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Владимирович