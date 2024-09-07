Евдокимова (Климова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Климова) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
16.12.?

Дочь: Евдокимов Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
22.12.1996

Дочь: Евдокимова Яна Игоревна

Отец ребёнка: Евдокимов Игорь Владимирович

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