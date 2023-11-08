Łaszczyńska (Daleszyńska) Zofia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смерти1641
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1631
Муж: Łaszczyński Andrzej
Рождение ребёнка
1639
Сын: Łaszczyński Jan
Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej
Рождение ребёнка
Около 1640
Дочь: Tomicka Dorota
Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Łaszczyński Wojciech
Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej
Смерть
1641