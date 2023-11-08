Łaszczyńska (Daleszyńska) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Daleszyńska) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

1641

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1610 г.р.

Дети

1639 г.р.
Около 1640 г.р.
Около 1640 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1631

Муж: Łaszczyński Andrzej

Рождение ребёнка
1639

Сын: Łaszczyński Jan

Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej

Рождение ребёнка
Около 1640

Дочь: Tomicka Dorota

Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Łaszczyński Wojciech

Отец ребёнка: Łaszczyński Andrzej

Смерть
1641
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