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Романова Любовь Романовна

Место рождения

Астраханская область Харабалинский район , село Сысыколи

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Стукалова Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Стукалова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Стукалов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Стукалова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Стукалов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно

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