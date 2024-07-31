Романова Любовь Романовна
Место рожденияАстраханская область Харабалинский район , село Сысыколи
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Стукалова Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Стукалова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Стукалов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Стукалова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Стукалов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Стукалов Сергей Степанович
Смерть
Неизвестно