Платон Николаев
Место рождениядеревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Николай Данилов
Мать: Марфа
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851
Сын: Денис Платонов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Платонова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михаил Платонов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савелий Платонов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Место жительства
1858
41 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно