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Платон Николаев

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Николай Данилов

Мать: Марфа

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Денис Платонов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Платонова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Платонов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Савелий Платонов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
41 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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