Кулаогло Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960
Рождение ребёнка
04.04.1983
Сын: Кулаогло Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Кулаогло Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
06.10.1986
Дочь: Прокаева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кулаогло Наталья Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно