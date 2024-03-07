Кулаогло Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаогло Владимир Георгиевич

Кулаогло Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1960

Отец: Кулаогло Георгий Георгиевич

Мать: Кулаогло Галина Артемьевна

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Кулаогло Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кулаогло Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
06.10.1986

Дочь: Прокаева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кулаогло Наталья Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулаогло Наталья Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close