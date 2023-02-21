Шерова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерова Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1951

Отец: не указан

Мать: Шерова Елизавета Ивановна

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