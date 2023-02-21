Ксения Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Жорин Даниил Леонтьев
Мать: Жорина Евдокия Петрова
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Муж: Андреян Елисеевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1867 ст.
Дочь: Чекалова Надежда Адрианова
Отец ребёнка: Андреян Елисеевич
Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.
Дочь: Анна Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Елисеевич
Смерть
Неизвестно