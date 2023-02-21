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Ксения Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Жорин Даниил Леонтьев

Мать: Жорина Евдокия Петрова

Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Муж: Андреян Елисеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1867 ст.

Дочь: Чекалова Надежда Адрианова

Отец ребёнка: Андреян Елисеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.

Дочь: Анна Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Елисеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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