Пузанов Родион Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пузанов Семён Иванов
Мать: Пузанова Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Родионова
Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пузанов Терентий Родионов
Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузанова Матрёна Петрова
Смерть
Неизвестно