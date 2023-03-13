Пузанов Родион Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Родион Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пузанов Семён Иванов

Мать: Пузанова Неизвестно

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Родионова

Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пузанов Василий Родионов

Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пузанов Никита Родионов

Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пузанов Терентий Родионов

Мать ребёнка: Пузанова Матрёна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Матрёна Петрова

Смерть
Неизвестно
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