Малютина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Варзина Парасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Малютин Александр (Санушко) Дементьевич
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Александра Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Малютин Андрей Демьянович
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Рождение ребёнка
19.06.1900
Дочь: Агриппина Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малютин Никифор Дементьевич
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Христина Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно