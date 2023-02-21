Малютина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Варзина Парасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Малютин Александр (Санушко) Дементьевич

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Александра Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Малютин Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Рождение ребёнка
19.06.1900

Дочь: Агриппина Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малютин Никифор Дементьевич

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Христина Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Дементий Косьминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Дементий Косьминович

Смерть
Неизвестно
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