Томилов (Долгинский) Алексей Галактионов
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рожденияМежду 1668 и 1670
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1670
Отец: Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Томилова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова