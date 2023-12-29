Томилов (Долгинский) Алексей Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов (Долгинский) Алексей Галактионов

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

Между 1668 и 1670

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1670

Отец: Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708

Сын: Томилов Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
1710

Сын: Томилов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Томилова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
1714

Сын: Томилов Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Томилов Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Томилова Анна Лукьянова

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