Чернецкова Ольга Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чернецкий Василий Васильев
Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чернецкий Силантий Васильев
Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лидия Васильева
Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно