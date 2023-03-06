Чернецкова Ольга Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкова Ольга Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чернецкий Василий Васильев

Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернецкий Силантий Васильев

Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лидия Васильева

Отец ребёнка: Чернецкий Василий Ефимов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Василий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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