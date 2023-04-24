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Исаньков Александр Сергеевич

Место рождения

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Исаньков Сергей Иванович

Мать: Исанькова Софья Абрамовна

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Николай Александроаич

Мать ребёнка: Исанькова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанькова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Исанькова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Исанькова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанькова Татьяна

Мать ребёнка: Исанькова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исанькова Валентина

Смерть
Неизвестно
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