Исаньков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаньков Николай Александроаич
Мать ребёнка: Исанькова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исанькова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Исанькова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаньков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Исанькова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исанькова Татьяна
Мать ребёнка: Исанькова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исанькова Валентина
Смерть
Неизвестно