Абраменко Артемий Леонтьевич
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
28.01.1876
Жена: Абраменко Елена Осиповна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно