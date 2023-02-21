Абраменко Артемий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Артемий Леонтьевич

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
28.01.1876

Жена: Абраменко Елена Осиповна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
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