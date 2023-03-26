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Трюхин Николай Владимирович
Трюхин Николай Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Трюхина Наталья Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать:
Трюхина Наталья Матвеевна
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