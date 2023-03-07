Слезкина (Гудкова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слезкина (Гудкова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Старое Синдрово, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.09.1910

Дата смерти

09.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Синдрово, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.09.1948

Дочь: Кабанова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Слезкин Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1949

Дочь: Смирнова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Слезкин Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.10.1981
Москва, город федерального значения Москва
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