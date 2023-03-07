Слезкина (Гудкова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1910
Дата смерти09.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1948
Дочь: Кабанова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Слезкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1949
Дочь: Смирнова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Слезкин Николай Иванович
Смерть
09.10.1981