Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Максим Михеев
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Михеева
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Настасья Михеева
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сидор Михеев
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Михеева
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Михеев
Отец ребёнка: Михей Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Леонтьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно