Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Максим Михеев

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Михеева

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Настасья Михеева

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сидор Михеев

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Михеева

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Михеев

Отец ребёнка: Михей Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Леонтьев

Место жительства
Неизвестно
Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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