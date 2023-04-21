Сова Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.
Дочь: Сова Платонида Григорьевна
Мать ребёнка: Сова Анастасия Федоровна
Место жительства
1904 ст.
Золочев, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно