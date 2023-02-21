Глухина Екатерина Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Глухин Иван Ильин
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Глухин Степан Ильин
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Трегубова Мария Ильина
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Глухин Кузьма Ильин
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Кандалова Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухин Василий Ильин
Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно