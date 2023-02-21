Глухина Екатерина Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухина Екатерина Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Глухин Иван Ильин

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Глухин Степан Ильин

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Трегубова Мария Ильина

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Глухин Кузьма Ильин

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Кандалова Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухин Василий Ильин

Отец ребёнка: Глухин Илья Кандратьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухин Илья Кандратьев

Смерть
Неизвестно
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