(Мусихина) Зиновия Игнатьева
Место рождениядер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1698
Отец: Мусихин Игнатий (Игнашка) Фомин
Мать: не указана
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710