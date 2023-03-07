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(Мусихина) Зиновия Игнатьева

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Место рождения

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Мусихин Игнатий (Игнашка) Фомин

Мать: не указана

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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