Рубанов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1994
Отец: Рубанов Павел
Мать: Рубанова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Любовь
Рождение ребёнка
27.01.2022
Дочь: Рубанова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Рубанова Любовь
Рождение ребёнка
27.01.2022
Сын: Рубанов Никита Александрович
Мать ребёнка: Рубанова Любовь