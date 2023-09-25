Рубанов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1994

Отец: Рубанов Павел

Мать: Рубанова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Любовь

Рождение ребёнка
27.01.2022

Дочь: Рубанова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Рубанова Любовь

Рождение ребёнка
27.01.2022

Сын: Рубанов Никита Александрович

Мать ребёнка: Рубанова Любовь

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