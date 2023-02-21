Питеркин Вадим Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питеркин Вадим Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1968

Отец: Питеркин Леонид Григорьевич

Мать: Питеркина Валентина Николаевна

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