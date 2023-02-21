Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Питеркин Вадим Леонидович
Питеркин Вадим Леонидович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.1968
Пол
Мужской
Отец
Питеркин Леонид Григорьевич
Мать
Питеркина (Усольцева) Валентина Николаевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1968
Отец:
Питеркин Леонид Григорьевич
Мать:
Питеркина Валентина Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия