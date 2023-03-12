Покровский Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1944
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1944
Отец: Покровский Николай
Рождение ребёнка
1968
Сын: Покровский Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Шубина Галина Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1973
Дочь: Ренькос Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Шубина Галина Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1982
Дочь: Кораюрий Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1983
Сын: Покровский Денис Валерьевич
Мать ребёнка: не указана