Покровский Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровский Валерий Николаевич

Покровский Валерий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1944

Отец: Покровский Николай

Мать: Архипенко Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Покровский Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Шубина Галина Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1973

Дочь: Ренькос Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Шубина Галина Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1982

Дочь: Кораюрий Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1983

Сын: Покровский Денис Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close