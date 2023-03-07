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Спиридонова Александра Григорьевна

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Место рождения

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

18.06.1899

Дата смерти

14.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1933

Дочь: Коновалова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Спиридонов Дмитрий Павлович

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Дмитрий Павлович

Смерть
14.07.1986
Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
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