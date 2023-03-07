Спиридонова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1899
Дата смерти14.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1933
Дочь: Коновалова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Спиридонов Дмитрий Павлович
Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1986