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Семенова Людмила Климовна

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Семенов Климент Мартьянович

Мать: Семенова Ульяна Павловна

Видзы, Браславский район, Витебская область
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