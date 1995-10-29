Сабитов Габдулхай Валеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Габдулхай Валеевич

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Место рождения

Верхний Такермен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.1931

Дата смерти

29.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Такермен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960 по 1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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