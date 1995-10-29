Сабитов Габдулхай Валеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1931
Дата смерти29.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960 по 1995
Смерть
29.10.1995