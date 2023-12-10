Андрей Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Софья Николаевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Маланья Андреевна
Мать ребёнка: Софья Николаевна
Еремейцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно