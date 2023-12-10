Андрей Никитич Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Никитич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Софья Николаевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Маланья Андреевна

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Еремейцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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