Зотова Надежда Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Надежда Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

29.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Павлюк Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1948

Дочь: Зотова Лариса Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Зотов Олег Федорович

Отец ребёнка: Зотов Федор Васильевич

Смерть
29.08.2013

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