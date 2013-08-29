Зотова Надежда Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти29.08.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: Павлюк Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1948
Дочь: Зотова Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Зотов Олег Федорович
Отец ребёнка: Зотов Федор Васильевич
Смерть
29.08.2013