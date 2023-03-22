Пушкарев Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Дмитрий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1983

Отец: Пушкарев Олег Иванович

Мать: Пушкарева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.2013

Дочь: Пушкарева София Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.2015

Сын: Пушкарев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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