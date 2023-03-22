Пушкарев Дмитрий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1983
Отец: Пушкарев Олег Иванович
Рождение ребёнка
01.06.2013
Дочь: Пушкарева София Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.2015
Сын: Пушкарев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности