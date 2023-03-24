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Соколов Стефан Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ефим Афанасьев

Мать: Соколова Ксения Амельянова

Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Соколов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.08.1896

Сын: Соколов Лаврентий Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1902

Сын: Соколов Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Соколов Николай Стефанов

Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Серафима Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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