Соколов Стефан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Ефим Афанасьев
Рождение ребёнка
17.06.1895
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Рождение ребёнка
11.08.1896
Сын: Соколов Лаврентий Стефанов
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Рождение ребёнка
18.12.1902
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Рождение ребёнка
08.03.1906
Мать ребёнка: Соколова Серафима Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно