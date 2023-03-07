Капченко Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Капченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Философ Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Константин Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Дочь: Капченко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Дочь: Капченко Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Дочь: Капченко Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Дочь: Капченко Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна
Сын: Капченко Феодосий Николаевич
Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна