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Капченко Николай Захарович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Капченко Захар Дмитриевич

Мать: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1892

Жена: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Капченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1894

Сын: Капченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.

Сын: Капченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Сын: Капченко Философ Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1899

Сын: Капченко Константин Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.

Дочь: Капченко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Сын: Капченко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Дочь: Капченко Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.

Дочь: Капченко Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.

Сын: Капченко Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1905 ст.

Сын: Капченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.

Сын: Капченко Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1909 ст.

Дочь: Капченко Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Сын: Капченко Феодосий Николаевич

Мать ребёнка: Капченко Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1919 ст.

Жена: Капченко Павла Флавиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Светский брак оформлен 25 февраля 1919
Смерть
Неизвестно
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