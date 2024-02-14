Фахуртдинов (Сагдеева) Фархана Низамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Сагдеев Низам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахуртдинов Жаудат Миргасимович
Отец ребёнка: Фахуртдинов Миргасим Мифтакович
Рождение ребёнка
06.03.1940
Сын: Фахуртдинов Закария Миргасимович
Отец ребёнка: Фахуртдинов Миргасим Мифтакович
Смерть
Неизвестно