Фахуртдинов (Сагдеева) Фархана Низамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахуртдинов (Сагдеева) Фархана Низамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Сагдеев Низам

Мать: Сагдеев (Сагдеева) Мархабджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахуртдинов Жаудат Миргасимович

Отец ребёнка: Фахуртдинов Миргасим Мифтакович

Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Фахуртдинов Закария Миргасимович

Отец ребёнка: Фахуртдинов Миргасим Мифтакович

Смерть
Неизвестно

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